Украине нужно принять меры против полиомиелита
Эксперты из европейской комиссии РКС считают, что в Украине сейчас высокий риск вспышки полиомиелита, сообщает МОЗ Украины. Они рекомендуют обратить пристальное внимание на вакцинацию детей.
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По состоянию на конец июня 2020 года в нашей стране только у 30% детей в возрасте до одного года были сделаны все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита. Больше всего таких детей прошли вакцинацию в Кировоградской, Черниговской, и Житомирской областях, а также в Киеве.
Хуже всего дело обстоит в Закарпатской области. Там вакцинировано только 18,8% детей в возрасте до одного года.
В 2019 году в Украине вакцинировано было свыше 78% детей в возрасте до одного года, свыше 80% детей в возрасте 8 лет и 14 лет.
Врачи рекомендуют вакцинировать более 95% населения той или иной страны. Благодаря этому можно избежать осложнений.
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Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание, которое не лечится. Вирус передается фекально-оральным и воздушно-капельным путем. Вначале долго у инфицированного нет никаких симптомов, а потом появляется лихорадка, усталость, головная боль, рвота, боли в конечностях.