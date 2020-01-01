Верховная Рада отправила в отставку Смолия

Постановление об уходе главы НБУ было утверждено голосами 286 нардепов.

Во время внеочередного заседания ВР поддержала увольнение руководителя Центробанка Якова Смолия. За его отставку проголосовало 286 депутатов.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ в пятницу, 3 июля.

Как известно, Яков Смолий написал заявление об уходе по собственному желанию 1 июля. Он заявил, что покидает пост из-за “политического давления”, которое давно ощущает на себе НБУ.

Перед голосованием на заседании ВР глава НБУ отметил, что давление не может сосуществовать с эффективным управлением. По его словам, под давлением он имеет в виду проплаченные митинги, попытки повлиять через суд, информационные атаки и неаргументированную оценку политики Центробанка.

Диалог, в котором один из участников учитывает только личные политические интересы, обречен на провал. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ получилось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине, - сказал он.

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По словам Смолия, в Нацбанке остается работать множество квалифицированных специалистов. Он подчеркнул, что если им не будут мешать, макроэкономической и финансовой стабильности страны ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали, что в ОПУ отрицают политическое давление на главу НБУ.

