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На Волыни усилили карантин

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В Волынской области усилили карантин в местах массового отдыха людей. Реки и озера контролируют.
На Волыни усилили карантин в местах отдыха.
На Волыни усилили карантин в местах отдыха.
voladm.gov.ua

В Волынской области в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом специальная комиссия приняла решение усилить карантин в местах массового отдыха людей, информирует пресс-служба Волынской ОГА. 

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Теперь правоохранители будут строже следить за соблюдением карантина возле озер и рек Волыни. А в Шацкий район, который известен своими прекрасными озерами, вообще запретили возить пассажиров. 

С инициативой усиления карантина выступила главный санитарный врач Волынской области Наталья Янко. Она обратила внимание чиновников и общественности на то, что в их регионе по-прежнему высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Ее предложение поддержали.

В Волынской области COVID-19 обнаружили у 2571 человек. 63 человека заболели за прошедшие сутки. Побороть этот опасный вирус смогли 786 жителей Волыни.

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Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 876 новых случаев COVID-19. Количество зараженных достигло почти 47 000 человек. 20 558 украинцев вылечились, 1 212 человек умерли.

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Теги: Волынская область, коронавивирус, COVID-19, карантин
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