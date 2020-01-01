За экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог, он выйдет из СИЗО

Бывшего главу области подозревают в крупной взятке. Ранее Зеленский уволил его с должности.

За бывшего главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, подозреваемого в коррупции, внесли залог в размере 10,1 млн грн. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Алесю Чемерис.

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В конце июня ВАКС арестовал Балоня на два месяца с возможностью выйти под залог 10 млн грн. Поскольку сумма залога внесена в полном размере, теперь бывший губернатор Кировоградской области может выйти из СИЗО.

Также сообщается, что за второго фигуранта в этом же деле, которого арестовали вместе с Балонем, тоже внесли залог в размере 5 млн грн.

Напомним, 26 июня президент Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Незадолго до этого СБУ поймала чиновника на получении крупной взятки.