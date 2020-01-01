Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог, он выйдет из СИЗО

Комментариев: 0
Бывшего главу области подозревают в крупной взятке. Ранее Зеленский уволил его с должности.
Андрей Балонь
Андрей Балонь
facebook.com/andriibalon

За бывшего главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, подозреваемого в коррупции, внесли залог в размере 10,1 млн грн. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Алесю Чемерис.

Читай также: Пойманного на взятке губернатора официально уведомили о подозрении

В конце июня ВАКС арестовал Балоня на два месяца с возможностью выйти под залог 10 млн грн. Поскольку сумма залога внесена в полном размере, теперь бывший губернатор Кировоградской области может выйти из СИЗО.

Также сообщается, что за второго фигуранта в этом же деле, которого арестовали вместе с Балонем, тоже внесли залог в размере 5 млн грн.

Напомним, 26 июня президент Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Незадолго до этого СБУ поймала чиновника на получении крупной взятки.

Поделись:
Теги: губернатор, коррупция, залог, ВАКС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь