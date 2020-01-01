Как горсовет Днепра хочет заставить всех жителей платить за Интернет дороже

Два года продолжается тихий отъем имущества у провайдеров Днепра. Горсовет разработал и внедряет сомнительную схему отжима телекоммуникационных сетей и оборудования провайдеров. Судя по всему, в планах - создание муниципального поставщика интернета. Но не все днепровские интернетчики хотят играть в игру в одни ворота с чиновниками и готовы отстаивать свои права и свой бизнес.

Когда лет двадцать назад Интернет стал заходить в дома украинцев, то вопросы установки распределительных коробок, монтажа коробов и прокладывание кабелей не имели четкого регулирования на уровне законодательства. Постепенно количество провайдеров увеличивалось, а с ними росло и количество оборудования и проводов в подъездах. Несколько раз вопрос пытались урегулировать законодатели, принимались документы на местных уровнях, интернетчики подписывали договоры с балансодержателями и управителями, но проблема по-настоящему не решалась. Провайдеры понимают, что работать в правовом поле проще и безопаснее, поэтому сами настаивают на прозрачных, справедливых и партнерских отношениях, но власти Днепра затеяли свою игру, в которой пострадать могут не только владельцы сетей, но и простые Интернет-пользователи.

Что придумали в горсовете Днепра

Два года назад управляющие компании КП «Житлове господарство Самарського району» Днепровского горсовета и КП «Жилсервіс-2» Днепровского горсовета отказались продлевать договоры с днепровскими провайдерами. Компании получили шаблонные письма от коммунальных предприятий, в которых те сообщали о разрыве соглашений и том, что поставщики интернета должны заново получить техусловия.

Два года нет договоров,а значит и нет оплаты от поставщиков Интернета. Провайдеры обращались к управителям за новыми техническими условиями и разъяснениями. Но в ответ получили по пачке отписок. А потом неожиданно выяснилось, что коммунальные управители обнаружили в городе километры «бесхозных» кабелей и тысячи распределительных коробок и поставили «выявленное в ходе инвентаризации имущество» себе на забаланс, нарушив сроки в своих же предписаниях.

Провайдеры выступили с публичным обращением и заявили, что это их оборудование, а «находка» горсовета довольно сомнительная, ведь по внутренней договоренности кабели провайдеров брендированы, а на распределительных коробках указаны номера телефонов для связи в случае выхода оборудования из строя.

Но в горсовете так спешили оприходовать сети, что даже методику расчета арендной платы уже якобы коммунального имущества определили. Получается, что с провайдеров, которые все эти годы строили телекоммуникационные сети, в горсовете захотели за пользование их же имуществом взимать дополнительную плату.

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Интернетчики, обалдев от такого откровенного отжима их имущества, попытались достучаться до властей, и получить ответы на вопрос: «А что, собственно, происходит с нашими сетями?»

Но городские чиновники начали игру «в молчанку» и никаких разъяснений относительно дальнейшей судьбы оборудования не дали. Больше того, на встрече с провайдерами заммэра Михаил Лысенко порекомендовал поставщикам интернета самим организоваться и навести порядок в своих сетях. Тем самым как бы уже признавая, что «бесхозные сети» на самом деле имеют владельцев, которые, как оказалось, совсем не против работать по четким и однозначным правилам на благо горожан. Но таких правил город не предоставляет. Напротив, ведет какую-то свою, сомнительную в правовом отношении, игру.

О том, какие решения принимает мэрия Филатова в отношении имущества провайдеров, его владельцы узнают из принятых и опубликованных решений горсовета. Внятные комментарии и пояснения к этим документам отсутствуют.

Если ранее чиновники приняли на забаланс отжатое имущество городских провайдеров, то теперь легким росчерком пера мэр Борис Филатов оприходовал распределительные сети интернетчиков и подарил их своим коммунальщикам. Несмотря на проблему взаимоотношений управителей и поставщиков интернета во всей отрасли в целом, на такую схему пока решились пойти только в Днепре и только в тех домах, в которых господствуют коммунальные управители КП «Житлове господарство Самарського району» КП «Жилсервіс-2». В других городах Украины провайдеры как и раньше работают в рамках договора сервитута.

Как пострадают потребители, и к чему все может привести

Интернет в дома днепрян поставляют компании Киевстар, Фрегат, Фринет, Triolan, D-lan, Воля, Vega, Союз Телеком, DTS и др.

В зоне риска порядка 4 тысячи многоквартирных домов в Днепре, подключенных к интернет-сетям. Это порядка 30-40% от общего количества городской недвижимости. Коммунальная схема Филатова не работает только в домах ОСМД и ЖБК, на внутренние договоры которых городские власти влиять не могут. Там как раз торжествует здравый смысл и сети в относительном порядке, так как есть с кем договариваться и оперативно решать все вопросы.

В одной из компаний нам заявили - признают, что проблема безответственного подключения существует, провода-«сопли» необходимо приводить в порядок, но нужны равные для всех условия и единые для всех требования. Необходим вменяемый координатор от городской власти, с которым можно напрямую коммуницировать, план-график обновления сетей, согласованный со всеми игроками на рынке и утвержденный чиновниками, а также механизм, который обеспечит контроль за выполнением работ.

Также было подсчитано, что только для одного провайдера обновление всех телекоммуникационных сетей Днепра займет не менее двух лет и потянет на несколько десятков миллионов гривен. Но пока нет гарантий и желания партнерских отношений от города, вкладывать деньги в обновление инфраструктуры нет смысла. Как показывает практика, частное имущество легко можно переписать на кого угодно, закрыть владельцам доступ к оборудованию и даже поставить свою обслуживающую компанию.

Идея создания муниципального провайдера вполне может стать реальностью, и тогда жители Днепра получат еще одного неповоротливого и неэффективного коммунального монстра, который будет просто высасывать деньги из бюджета и кошельков горожан. И, скорее всего, цены на интернет для днепрян станут намного выше – на встрече с провайдерами Лысенко сам посоветовал интернетчикам повысить тарифы, чтобы компенсировать затраты на обновление сетей. Что до качества возможного обслуживания абонентов муниципальным провайдером, то здесь прогнозы неутешительные. У коммунальщиков просто нет специалистов, а на их поиск и подготовку нужно время.

Провайдер возмущен таким недружественным отношением к бизнесу со стороны города и считает происходящее инструментом давления. Удивлены поставщики интернета молчанием народных депутатов и бездеятельностью Верховной Рады. Сегодня составлены заявления в полицию, ведется работа по подготовке исковых заявлений в суды на незаконные действия власти.

Як міськрада Дніпра хоче змусити всіх жителів платити за Інтернет дорожче.



Два роки триває тихе відбирання майна у провайдерів Дніпра. Міськрада розробила і впроваджує сумнівну схему віджиму телекомунікаційних мереж і обладнання провайдерів. Судячи з усього, в планах - створення муніципального постачальника інтернету. Але не всі дніпровські інтернетчики хочуть грати в гру в одні ворота з чиновниками і готові відстоювати свої права і свій бізнес.

Коли років двадцять тому Інтернет став заходити в будинки українців, то питання установки розподільних коробок, монтажу коробів і прокладання кабелів не мали чіткого регулювання на рівні законодавства. Поступово кількість провайдерів збільшувалася, а з ними зростала і кількість обладнання і проводів в під'їздах. Кілька разів питання намагалися врегулювати законодавці, приймалися документи на місцевих рівнях, інтернетчики підписували договори з балансоутримувачами та управителями, але проблема по-справжньому не вирішувалась.

Провайдери розуміють, що працювати в правовому полі простіше і безпечніше, тому самі наполягають на прозорих, справедливих і партнерських відносинах, але влада Дніпра затіяла свою гру, в якій постраждати можуть не тільки власники мереж, але і прості Інтернет-користувачі.

Що придумали в міськраді Дніпра

Два роки тому керуючі компанії КП «Житлове господарство Самарського району» Дніпровської міськради та КП «ЖИЛСЕРВІС-2» Дніпровської міськради відмовилися продовжувати договори з дніпровськими провайдерами. Компанії отримали шаблонні листи від комунальних підприємств, в яких ті повідомляли про розрив угод і про те, що постачальники Інтернету повинні заново отримати техумови.

Два роки немає договорів, а значить і немає оплати від постачальників Інтернету. Провайдери зверталися до управителів за новими технічними умовами і роз'ясненнями. Але у відповідь отримали по пачці відписок. А потім несподівано з'ясувалося, що комунальні управителі виявили в місті кілометри «безгоспних» кабелів і тисячі розподільних коробок і поставили «виявлене в ході інвентаризації майно» собі на забаланс, порушивши строки в своїх же приписах.

Провайдеры виступили з публічним зверненням і заявили, що це їх обладнання, а «знахідка» міськради досить сумнівна, адже по внутрішній домовленості кабелі провайдерів брендовані, а на розподільних коробках вказані номери телефонів для зв'язку в разі виходу обладнання з ладу.



Але в міськраді так поспішали оприбуткувати мережі, що навіть методику розрахунку орендної плати вже нібито комунального майна визначили. Виходить, що з провайдерів, які всі ці роки будували телекомунікаційні мережі, в міськраді захотіли за користування їх же майном стягувати додаткову плату.

Читати: Нова схема від Філатова: мерія Дніпра може залишити місто без Інтернету.



Інтернетчики, отетерівши від такого відвертого віджиму їх майна, спробували достукатися до влади, і отримати відповіді на питання: «А що, власне, відбувається з нашими мережами?»

Але міські чиновники почали гру «в мовчанку» і ніяких роз'яснень щодо подальшої долі обладнання не дали. Більше того, на зустрічі з провайдерами заступник мера Михайло Лисенко порекомендував постачальникам Інтернету самим організуватися і навести порядок в своїх мережах. Тим самим як би вже визнаючи, що «безгоспні мережі» насправді мають власників, які, як виявилося, зовсім не проти працювати за чіткими і однозначним правилами на благо городян. Але таких правил місто не надає. Навпаки, веде якусь свою, сумнівну в правовому відношенні, гру.



Про те, які рішення приймає мерія Філатова щодо майна провайдерів, його власники дізнаються з прийнятих і опублікованих рішень міськради. Виразні коментарі і пояснення до цих документів відсутні.

Якщо раніше чиновники прийняли на забаланс віджате майно міських провайдерів, то тепер легким розчерком пера мер Борис Філатов оприходував розподільні мережі інтернетчиків і подарував їх своїм комунальникам. Незважаючи на проблему взаємовідносин управителів і постачальників Інтернету у всій галузі в цілому, на таку схему поки зважилися піти тільки в Дніпрі і тільки в тих будинках, в яких панують комунальні управителі КП «Житлове господарство Самарського району» КП «ЖИЛСЕРВІС-2». В інших містах України провайдери як і раніше працюють в рамках договору сервітуту.

Як постраждають споживачі, і до чого все може привести

Інтернет в будинку дніпрян постачають компанії Київстар, Фрегат, Фрінет, Triolan, D-lan, Воля, Vega, Союз Телеком, DTS та ін. У зоні ризику близько 4 тисячі багатоквартирних будинків в Дніпрі, підключених до інтернет-мереж. Це близько 30-40% від загальної кількості міської нерухомості. Комунальна схема Філатова не працює тільки в будинках ОСББ і ЖБК, на внутрішні договори яких міська влада впливати не може. Там якраз торжествує здоровий глузд і мережі у відносному порядку, так як є з ким домовлятися і оперативно вирішувати всі питання.

В одній з компаній нам заявили - визнають, що проблема безвідповідального підключення існує, Дроти- «соплі» необхідно приводити в порядок, але потрібні рівні для всіх умови і єдині для всіх вимоги. Необхідний в здоровому глузді координатор від міської влади, з яким можна безпосередньо комунікувати, план-графік оновлення мереж, погоджений з усіма гравцями на ринку і затверджений чиновниками, а також механізм, який забезпечить контроль за виконанням робіт.

Також було підраховано, що тільки для одного провайдера оновлення всіх телекомунікаційних мереж Дніпра займе не менше двох років і потягне на кілька десятків мільйонів гривень. Але поки немає гарантій і бажання партнерських відносин від міста, вкладати гроші в оновлення інфраструктури немає сенсу. Як показує практика, приватне майно легко можна переписати на кого завгодно, закрити власникам доступ до обладнання та навіть поставити свою обслуговуючу компанію.

Ідея створення муніципального провайдера цілком може стати реальністю, і тоді мешканці Дніпра отримають ще одного неповороткого і неефективного комунального монстра, який буде просто висмоктувати гроші з бюджету і гаманців городян. І, швидше за все, ціни на Інтернет для дніпрян стануть набагато вище - на зустрічі з провайдерами Лисенко сам порадив інтернетникам підвищити тарифи, щоб компенсувати витрати на оновлення мереж. Що до якості можливого обслуговування абонентів муніципальним провайдером, то тут прогнози невтішні. У комунальників просто немає фахівців, а на їх пошук і підготовку потрібен час.

Провайдер обурений таким недружнім ставленням до бізнесу з боку міста і вважає те, що відбувається є інструментом тиску. Здивовані постачальники Інтернету мовчанням народних депутатів і бездіяльністю Верховної Ради. Сьогодні складені заяви в поліцію, ведеться робота з підготовки позовних заяв до судів на незаконні дії влади.

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