Рада отменила ВНО для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

Выпускники из оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы, не сдавая ВНО.

Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма разрешили не сдавать ВНО Фейсбук КНУ

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3734 “о внесении изменений в закон “О высшем образовании“ об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей“. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, “За“ проголосовали 310 народных депутатов.

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Следует отметить, что перед принятием законопроекта в Раде возник спор. Спикер Дмитрий Разумков предлагал сразу голосовать за документ за основу и в целом, чтобы абитуриенты смогли использовать квоту на вступление во время вступительной кампании этого года.

“Европейская солидарность“ выступила против такого голосования, поскольку считает, что документ нужно доработать. А это потребовало нескольких недель или даже месяцев.

В результате спора за документ сначала проголосовали отдельно в первом чтении. Затем спикер дал минуту для выступления депутатов “ЕС“, после чего законопроект приняли уже во втором чтении.

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Принятый документ, в частности, предусматривает расширение возможностей для поступления и подготовки к поступлению в вузы абитуриентов из временно оккупированных территорий Украины и населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе.

Документ предлагает ввести возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для таких абитуриентов во все высшие учебные заведения.

Напомним, около 90% выпускников из ОРДЛО, зарегистрировавшихся для участия во внешнем независимом оценивании, не смогли пройти тестирование. Им не удалось своевременно пересечь линию разграничения.