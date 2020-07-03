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Первая леди Елена Зеленская вылечилась от COVID-19

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Супругу президента выписали из больницы. Восстановительную терапию после пневмонии она будет проходить уже дома.
Елену Зеленскую выписали из больницы
Елену Зеленскую выписали из больницы
facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сообщили в ОП.

Напомним, 12 июня президентская пресс-служба сообщила о том, что жена главы государства подхватила коронавирус. Спустя несколько дней Елену Зеленскую госпитализировали в связи с развившейся пневмонией. В конце июня первая леди Украины пошла на поправку.

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Теги: Елена Зеленская, коронавирус, больница, Офис президента
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Комментариев (1)
hameleon7777    03.07.2020, 18:37
Оценка:  0
hameleon7777
Прямо прыгаем от радости. Ага. Да хоть бы и ласты склеила - не расстроились бы особо.
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