В Харькове срочно ужесточают карантин

Второй крупнейший город страны вынужден вернуть часть старых ограничений в связи с ростом заболеваемости.

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) на заседании в пятницу, 3 июля, приняла решение ввести ряд ограничений в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе. Как сообщает пресс-служба харьковского городского совета, ужесточение карантина коснется проведения массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и кинотеатров.

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По словам первого вице-мэра Игоря Терехова, ужесточение карантинных мер связано с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19. В частности, с 28 по 30 июня среди харьковчан было выявлено 233 случая заболевания коронавирусом.

Решением комиссии предусмотрены следующие ограничения:

запрет работы кинотеатров;

запрет массовых мероприятий с участием более 10 человек;

запрет работы учреждений общественного питания после 22:00;

учреждения общественного питания, у которых нет летней площадки или территория которых менее 50 кв.м., смогут работать только на доставку заказов на вынос.

Все остальные карантинные меры, принятые ранее, также продолжают действовать. В частности, в метро, общественном транспорте и супермаркетах горожане могут находиться только в защитных масках, - отметил Игорь Терехов.

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Также городские власти обратились к полиции с просьбой проконтролировать соблюдение этих ограничений предприятиями и горожанами.

Напомним, на Волыни усилили карантин. В Волынской области усилили карантин в местах массового отдыха людей. Реки и озера контролируют.