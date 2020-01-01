ГБР нарушило боеготовность ПВО: Зеленский требует разобраться

Президент хочет выяснить, почему ГБР "обезоружило" три части ПВО, стоящие на боевом дежурстве.

Президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранителей разобраться с ситуацией вокруг действий следователей ГБР, которые изъяли из нескольких военных частей стратегически важное оборудование системы ПВО. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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“Владимир Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства“, - говорится в сообщении.

Президент поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, которые изъяли военные приборы из воинских частей Воздушных сил ВСУ, поставив под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны.

Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль, - заявил Президент.

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Напомним, в четверг, 2 июля, следователи ГБР пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады ВСУ в Хмельницкой области, где изъяли оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны.

Позднее министр обороны Андрей Таран заявил, что своими действиями следователи ГБР не только подорвали боеготовность конкретных частей ПВО, но и создали угрозу утечки секретной информации.

В самом же ГБР заявили, что уже вернули изъятое оборудование и пообещали провести проверку действий своих сотрудников.