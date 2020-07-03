Мэр Умани против приезда паломников в пандемию

Власти Умани опасаются, что массовое паломничество осенью может вызвать вспышку коронавируса.

Мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана в условиях пандемии коронавируса. Об этом он написал в Facebook в пятницу, 3 июля.

"Правительство прогнозирует вторую волну коронавируса на сентябрь. В сложившейся ситуации на сегодняшний день, я против приезда паломников в Умань в этом году", - сказал он.

По его словам, сейчас в городе преодолели заболеваемость, но приезд большого количества иностранцев из разных стран может вызвать новую вспышку коронавируса.

Цебрий сомневается, что паломники будут иметь справку об отсутствии заболевания, согласятся на двухнедельный обсервацию и придерживаться всех требований адаптивного карантина.

В связи с этим он предложил высказаться местным жителяям по данному вопросу. На данный момент в опросе приняли участие 5,7 тысяч человек и 60% из них против приезда паломников.

Отметим, в этом году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября. Ежегодно на него приезжают до 30 тысяч хасидов.

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