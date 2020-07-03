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Мэр Умани против приезда паломников в пандемию

Комментариев: 2
Власти Умани опасаются, что массовое паломничество осенью может вызвать вспышку коронавируса.
Большинство поддерживает отношение мэра к приезду паломников
Большинство поддерживает отношение мэра к приезду паломников
Мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана в условиях пандемии коронавируса. Об этом он написал в Facebook в пятницу, 3 июля.
 
"Правительство прогнозирует вторую волну коронавируса на сентябрь. В сложившейся ситуации на сегодняшний день, я против приезда паломников в Умань в этом году", - сказал он.
 
По его словам, сейчас в городе преодолели заболеваемость, но приезд большого количества иностранцев из разных стран может вызвать новую вспышку коронавируса.
 
Цебрий сомневается, что паломники будут иметь справку об отсутствии заболевания, согласятся на двухнедельный обсервацию и придерживаться всех требований адаптивного карантина.
 
В связи с этим он предложил высказаться местным жителяям по данному вопросу. На данный момент в опросе приняли участие 5,7 тысяч человек и 60% из них против приезда паломников.
 
Отметим, в этом году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября. Ежегодно на него приезжают до 30 тысяч хасидов.
 
Ранее в апреле не ехать в Умань паломников попросил посол Израиля в Украине Йоэль Лион.
 

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Теги: Умань, хасиды, паломники, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    03.07.2020, 19:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И это правильно. От них только антисанитария.
ВосставшийИзБана    03.07.2020, 19:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И это правильно. От них только антисанитария.
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