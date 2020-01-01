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Губы, шины, Крым и супермодель: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 3 июля 2020 года.
Австралийская супермодель Николь Трунфио поразила сети идеальной фигурой через четыре месяца после родов третьего ребенка
Австралийская супермодель Николь Трунфио поразила сети идеальной фигурой через четыре месяца после родов третьего ребенка
instagram.com/erthswim
Cмотрите фотогалерею Губы, шины, Крым и супермодель: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 3 июля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как пляжные фото Сары Джессики Паркер впечатлили поклонников, а британка увеличила губы и стеснялась выходить из дома.
 
Австралийская супермодель Николь Трунфио поразила сети идеальной фигурой через четыре месяца после родов третьего ребенка.
 
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Теги: ДТП, Крым, Тайвань, птицы, рыба, модель, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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