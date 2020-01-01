Губы, шины, Крым и супермодель: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 3 июля 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 3 июля.
Вашему вниманию представляем кадры, как пляжные фото Сары Джессики Паркер впечатлили поклонников, а британка увеличила губы и стеснялась выходить из дома.
Австралийская супермодель Николь Трунфио поразила сети идеальной фигурой через четыре месяца после родов третьего ребенка.
В Крыму бушевала непогода, в центре Николаева внезапно развелся мост, а в ДТП в Польше пострадали 16 украинцев.
Смотрите, как Пэрис Хилтон высмеяли за маску из страз, а американец поймал 90-килограммовую рыбу сломанной удочкой.
Житель Эстонии с так называемым "серым паспортом" Роман Трофимов более 100 дней живет в аэропорту Манилы.
В Тайване "запустили" авиарейсы, которые практически полностью имитировали настоящие.
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