Губы, шины, Крым и супермодель: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 3 июля 2020 года.

Австралийская супермодель Николь Трунфио поразила сети идеальной фигурой через четыре месяца после родов третьего ребенка instagram.com/erthswim

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 3 июля.

Вашему вниманию представляем кадры, как пляжные фото Сары Джессики Паркер впечатлили поклонников, а британка увеличила губы и стеснялась выходить из дома.

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