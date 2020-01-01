Все едут в Берлин. Новые переговоры по Донбассу

В Берлине запланирована встреча политических советников лидеров государств-участников нормандского формата.

Украинская делегация на переговорах по Донбассу Facebook Андрей Ермак

Украина все еще пытается разблокировать мирные переговоры по Донбассу.

Новое место встречи для обсуждения донбасских перспектив – Минск. Ранее туда по отдельности ездила украинская и российская делегация. Теперь должны собраться все советники нормандской четверки.

Говорят, что у России есть даже определенный документ – предложения с требованиями к Украине.

Украинская делегация

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в пятницу, 3 июля, посещают с рабочим визитом Германию.

В Берлине запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников нормандского формата.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине", - сообщили в Офисе президента Украины.

Украинская делегация в июне уже посещала Берлин и Париж для переговоров по Донбассу.

После визита в Берлин глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал новые переговоры "нормандской четверки" на уровне министров уже скоро.

Российская делегация

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоры по Донбассу в Кремле, 3 июля прибыл в Берлин, сообщили несколько российских СМИ.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата", - цитирует российское агентство Интерфакс сообщение посольства РФ.

Источник в российской делегации сообщил агентству, что "предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".

Казак уже посещал Берлин в середине мая, где обсуждал урегулирование на Донбассе с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Именно после визита Козака в Берлин для переговоров по Донбассу приезжала и украинская делегация.

О чем могут договориться

Москва настаивает на скорейшем правовом определении Украиной статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений в украинскую Конституцию до 6 июля, говорится в неофициальном рабочем документе российской делегации, с которым ознакомилось немецкое издание Der Spiegel.

Рабочий документ российской делегации был передан в лондонский Dossier Center из российских правительственных кругов, отмечает издание.

Согласно документу, российская сторона требует, чтобы Киев представил проект изменений украинской Конституции до 6 июля в минской контактной группе. Он должен определить путь для будущего особого статуса ОРДЛО в государственном устройстве Украины.

Россия также требует, чтобы Киев активизировал свои усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера. Она предусматривает, что бывшие сепаратистские районы автоматически получат постоянный особый статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и справедливыми.

Согласно документу, российская делегация настаивает, чтобы Киев осуществил дальнейшие шаги по разведению войск и обмену пленными.

РФ говорит, что Украина должна "без дополнительных условий" до 6 июля составить список пленных в определенном формате, чьего освобождения она требует от сепаратистов. В свою очередь, сепаратисты также представят соответствующий список заключенных.

Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Украина никакие изменения в Конституцию из-за Донбасса вносить не будет. Так что выйти на какие-то договоренности будет тяжело. При этом Киев не оставляет надежд продвинуться хотя бы в вопросе обмена пленными.