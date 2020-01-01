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Названы суммы компенсаций жертвам наводнений на Прикарпатье

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В облгосадминистрации анонсировали компенсации от 20 до 300 тысяч гривен - сумма зависит от имущественных и человеческих потерь.
В Ивано-Франковской ОГА назвали суммы компенсаций жертвам наводнений
В Ивано-Франковской ОГА назвали суммы компенсаций жертвам наводнений
МВС України

В Ивано-Франковской области пострадавшим от паводков выплатят от 20 до 300 тысяч гривен компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА в пятницу, 3 июля.

По словам главы ОГА Виталия Федорива, в первую очередь компенсации получат люди, которые больше всего пострадали от наводнений или потеряли членов семьи.

Для жителей области предусмотрены такие выплаты:

  • 200 тысяч грн - за каждого погибшего члена семьи;
  • 300 тысяч грн - владельцам жилых домов, которые полностью разрушены;
  • 50 тысяч грн - семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту;
  • 20 тысяч грн - семьям, жилые дома которых повреждены наводнением.

Кроме того, до 15:00 понедельника, 6 июля, будут проводиться уточнения в списки пострадавших.

"Первые средства люди получат на следующей неделе. Для этого руководство области и все соответствующие службы будут работать без выходных, чтобы вовремя обеспечить предоставление материальной поддержки прикарпатцам, пострадавшим в результате наводнения", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пострадавшим от паводка выплатят компенсацию. Власти обещают жителям пострадавших от стихии регионов выделить денег на новые дома и ремонт.

Также на ликвидацию последствий паводка дали еще 2 млрд. Ранее на ликвидацию последствий стихии выделили 754 миллион. Власти пострадавших регионов попросили еще 1,4 млрд.

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Теги: наводнение, Прикарпатье, наводнения, паводок, компенсация, непогода, паводки, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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