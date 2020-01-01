Названы суммы компенсаций жертвам наводнений на Прикарпатье

В облгосадминистрации анонсировали компенсации от 20 до 300 тысяч гривен - сумма зависит от имущественных и человеческих потерь.

В Ивано-Франковской области пострадавшим от паводков выплатят от 20 до 300 тысяч гривен компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА в пятницу, 3 июля.

По словам главы ОГА Виталия Федорива, в первую очередь компенсации получат люди, которые больше всего пострадали от наводнений или потеряли членов семьи.

Для жителей области предусмотрены такие выплаты:

200 тысяч грн - за каждого погибшего члена семьи;

300 тысяч грн - владельцам жилых домов, которые полностью разрушены;

50 тысяч грн - семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту;

20 тысяч грн - семьям, жилые дома которых повреждены наводнением.

Кроме того, до 15:00 понедельника, 6 июля, будут проводиться уточнения в списки пострадавших.

"Первые средства люди получат на следующей неделе. Для этого руководство области и все соответствующие службы будут работать без выходных, чтобы вовремя обеспечить предоставление материальной поддержки прикарпатцам, пострадавшим в результате наводнения", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пострадавшим от паводка выплатят компенсацию. Власти обещают жителям пострадавших от стихии регионов выделить денег на новые дома и ремонт.

Также на ликвидацию последствий паводка дали еще 2 млрд. Ранее на ликвидацию последствий стихии выделили 754 миллион. Власти пострадавших регионов попросили еще 1,4 млрд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet