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Изнасилование в Кагарлыке: Под арест отправили еще двух копов

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Один из них тоже помогал пытать Нелю Погребицкую в ночь на 24 мая. Второй привлечен по другому эпизоду с пытками.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com/

Голосеевский районный суд Киева отправил под арест еще двух полицейских Кагарлыцкого отделения Национальной полиции, которых также подозревают в пытках. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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“По решению суда, оперуполномоченный Кагарлыцкого отделения полиции, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста“, - говорится в сообщении.

Второму полицейскому, участнику другого эпизода пыток, имевших место в начале января этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Также ГБР призывает жителей города Кагарлык сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей в территориальное управление ГБР в Киеве.

Напомним, вчера стало известно, что ГБР сообщило о подозрении в пытках еще двум копам из Кагарлыцкого отделения полиции, где в ночь на 24 мая была изнасилована и избита местная жительница.

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Теги: Кагарлык, ГБР, пытки, изнасилование, арест, полицейские
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