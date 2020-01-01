Денисова назвала число погибших мирных жителей на Донбассе с начала года

Сегодня в результате обстрела со стороны сепаратистов на Донбассе погибла мирная жительница, находившаяся во дворе своего дома в Зайцево.

С начала года 11 мирных жителей погибли на Донбассе - Денисова Людмила Денисова / Facebook

На Донбассе с начала 2020 года из-за обстрелов со стороны сепаратистов погибли 11 мирных жителей. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook в пятницу, 3 июля.

"Сегодня в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погибла жительница Зайцево, что в Донецкой области. Во время обстрела погибшая находилась во дворе. (…) С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. Всего с начала российской агрессии на востоке страны мы потеряли более 13 тыс. граждан", - написала Денисова.

Омбудсмен добавила, что "Российская Федерация в очередной раз нарушая Минские договоренности, демонстрирует миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на Востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть от вражеских пуль".

Денисова призвала представителей международных гуманитарных миссий, правозащитных организаций "решительно осудить действия агрессора и объединить усилия, чтобы заставить РФ соблюдать IV Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны - не допускать насилия над жизнью и личностью, в частности всех видов убийств, нанесения увечий, жестокого обращения и пыток".

Рранее сегодня частный сектор в Авдеевке попал под обстрел. Одна из мин попала в дачный дом в садовом массиве Лесная сказка. Здание загорелось, и пламя перекинулось на соседний дом.

Также в Минобороны заявили об обострении на Донбассе. По состоянию на полдень, по позициям украинских военных было совершено 12 прицельных обстрелов, также противник из минометов обстрелял Зайцево.

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