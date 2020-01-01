НБУ потратил $150 млн на поддержку курса гривны

Ситуация на рынке резко изменилась после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.

С 30 июня по 3 июля 2020 года Нацбанк купил на межбанке $169,8 млн, а также продал $150,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в пятницу, 3 июля.

Центробанк купил 169,8 млн долларов 30 июня. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке вечером 1 июля ситуация изменилась и курс доллара пошел вверх. Для стабилизации курса НБУ продал 150,9 млн долларов.

С начала 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на 3884,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922,0 млн долларов.

Напомним, что ранее Рада уволила главу Нацбанка Смолия. Глава центробанка подал заявление об отставке из-за "политического давления". Его преемника еще выбирают.

Также сообщалось, что НБУ назвал "красные линии" после отставки Смолия. Екатерина Рожкова призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству с Нацбанком.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet