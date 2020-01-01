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НБУ потратил $150 млн на поддержку курса гривны

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Ситуация на рынке резко изменилась после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
Нацбанк потратил на поддержку курса гривны 150 млн долларов
Нацбанк потратил на поддержку курса гривны 150 млн долларов
Пресс-центр НБУ

С 30 июня по 3 июля 2020 года Нацбанк купил на межбанке $169,8 млн, а также продал $150,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в пятницу, 3 июля.

Центробанк купил 169,8 млн долларов 30 июня. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке вечером 1 июля ситуация изменилась и курс доллара пошел вверх. Для стабилизации курса НБУ продал 150,9 млн долларов.

С начала 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на 3884,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922,0 млн долларов.

Напомним, что ранее Рада уволила главу Нацбанка Смолия. Глава центробанка подал заявление об отставке из-за "политического давления". Его преемника еще выбирают.

Также сообщалось, что НБУ назвал "красные линии" после отставки Смолия. Екатерина Рожкова призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству с Нацбанком.

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Теги: гривна, НБУ, Нацбанк, курс гривны, Яков Смолий
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Источник: korrespondent.net

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