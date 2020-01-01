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МОЗ обновил список стран "красной зоны"

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Ряд стран, ранее находившихся в списке, переместился в условную "зеленую зону", при этом в "красную зону" попали другие.
Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран "красной зоны"
Минздрав Украины обнародовал обновленный список стран "красной зоны"

Минздрав опубликовал обновленный список стран "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обсервацию или сделать ПЦР-тест. Список опубликован в пятницу, 3 июля.

В частности, в "красную зону" вошли страны, в которых по состоянию на 3 июля показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения.

В списке по-прежнему остаются Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

В обновленный список вошли также Израиль, Казахстан, Теркс и Кайкос, Сейшельские острова, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, ЦАР, Мавритания, Ирак, Мексика, Палестина, Суринам, Египет, Коста-Рика, Пакистан, Черногория, Антигуа и Барбуда, Люксембург, Гаити и Сальвадор.

При этом из "красной" в "зеленую" зону перешли Сан-Марино, Нидерланды, Джибути, Каймановы острова, Афганистан, Италия, Лихтенштейн. Данные по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной" зоне, у Минздрава отсутствуют.

Отметим, что Украина также вошла в "красную зону" с показателем 59,7 на 100 тыс. населения.

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Теги: Минздрав, пандемия, МОЗ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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