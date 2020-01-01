Еще двум полицейским Кагарлыка избрали меры пресечения

Один из полицейских участвовал в пытках изнасилованной в отделении девушки, второй фигурировал в другом эпизоде.

Еще двум подозреваемым в пытках полицейским Кагарлицкого отделения Нацполиции избрали меру пресечения. Решения принял Голосеевский районный суд Киева, передает пресс-служба ГБР в пятницу, 3 июля.

"По решению суда, оперуполномоченный Кагарлицкого отделения полиции, в ночь с 23 на 24 мая 2020 по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сказано в сообщении.

В свою очередь втором милиционеру, участнику другого эпизода пыток, имевших место в начале января 2020 года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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