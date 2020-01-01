Взрыв в доме на Позняках: кошку нашли две недели спустя

Кошку обнаружили под завалами - она спряталась под диваном в одной из квартир. Теперь она снова со своей хозяйкой.

Кошку нашли под завалами дома на Позняках через две недели после взрыва facebook.com/groups/kotoberfest

Спустя две недели после взрыва в доме на Позняках под завалами нашли живой шотландскую вислоухую кошку Элис. Об этом сообщает группа Котоберфест в Facebook в пятницу, 3 июля.

"Только чудом можно отметить, что вот просто 5 минут назад на развалинах остатков дома на Позняках, через 2 недели после взрыва, когда уже завершены все-все работы (там крайне опасно, и сейчас конструкции очень "подвижные", ежедневно спасатели фиксируют подвижки плит и конструкций!), когда надежд найти хоть кого-то живого вовсе не осталось - таки была спасена еще одна маленькая пушистая жизнь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кошку нашли в одной из квартир под диваном.

"Максим с Сашей (спасатели - ред.) таки еще раз полезли в завал (по отдельным разрешениям сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти в помещения, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обвала), взяли фонари, залезли по углам - и под диваном увидели испуганные кошачьи глазки. Шотландская вислоухая Элис использовала одну из кошачьих жизней ", - добавили в группе.

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