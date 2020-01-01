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Взрыв в доме на Позняках: кошку нашли две недели спустя

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Кошку обнаружили под завалами - она спряталась под диваном в одной из квартир. Теперь она снова со своей хозяйкой.
Кошку нашли под завалами дома на Позняках через две недели после взрыва
Кошку нашли под завалами дома на Позняках через две недели после взрыва
facebook.com/groups/kotoberfest

Спустя две недели после взрыва в доме на Позняках под завалами нашли живой шотландскую вислоухую кошку Элис. Об этом сообщает группа Котоберфест в Facebook в пятницу, 3 июля.

"Только чудом можно отметить, что вот просто 5 минут назад на развалинах остатков дома на Позняках, через 2 недели после взрыва, когда уже завершены все-все работы (там крайне опасно, и сейчас конструкции очень "подвижные", ежедневно спасатели фиксируют подвижки плит и конструкций!), когда надежд найти хоть кого-то живого вовсе не осталось - таки была спасена еще одна маленькая пушистая жизнь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кошку нашли в одной из квартир под диваном.

"Максим с Сашей (спасатели - ред.) таки еще раз полезли в завал (по отдельным разрешениям сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти в помещения, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обвала), взяли фонари, залезли по углам - и под диваном увидели испуганные кошачьи глазки. Шотландская вислоухая Элис использовала одну из кошачьих жизней ", - добавили в группе.

Напомним, что 21 июня в столичном жилом массиве Позняки произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, который разрушил 16 квартир и повредил еще 40.
 
В результате происшествия погибли пять человек. В КГГА пообещали компенсацию пострадавшим жильцам, а Кабмин заявил о покупке новых квартир.

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Теги: Киев, кошки, кошка, взрыв, Позняки
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Источник: korrespondent.net

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