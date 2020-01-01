Ткаченко заявил о восстановлении финансирования Довженко-Центра

Минфин подписал паспорт бюджетной программы Центра. Теперь учреждение получит почти 8 млн грн.

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра. Об этом он написал в Facebook в пятницу, 3 июля.

"Только сегодня Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра. Сумма, которую получит центр - 7,6 млн грн. То есть, мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина", - говорит Ткаченко.

Деньги начнут заходить в течение одного-двух дней, утверждает министр.

"Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", - добавил Ткаченко.

Министр культуры подчеркнул, что это восстановит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее, по его словам, "начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса".

Напомним, что ранее Центр Довженко в Киеве заявил о неплатежеспособности. Госфинансирование за 2020 год не поступило. В организации говорят о саботаже со стороны главы Госкино Марины Кудерчук.

Затем директор Центра Довженко написал заявление об увольнении. Руководитель учреждения обвинил председателя Госкино в некомпетентности и саботаже, из-за чего Центр Довженко остался без финансирования.

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