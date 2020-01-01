COVID-19: больницы Львова заполнены на 95%

В течение последней недели во Львове наблюдается стабилизация количества обнаруженных положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Заполняемость коек в городских медицинских учреждениях Львова составляет 95%. Об этом сказал глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб, сообщает пресс-служба Львовского горсовета в пятницу, 3 июля.

Чиновник отметил, что в течение последней недели наблюдается некоторая стабилизация количества обнаруженных положительных ПЦР-тестов на COVID-19, но количество заболевших все еще остается высоким.

"За эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая (во Львовской области – ред.), из них 54 – по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня – 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию", – заявил он.

Зуб подчеркнул, что это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в стационары больниц ежедневно поступает очень много пациентов.

"У нас фактически наполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", – отметил он.

По данным Зуба, в больнице скорой помощи госпитализированы 70 человек, из которых пять в реанимации, четыре – на аппарате искусственной вентиляции легких, в 1-й больнице – более 80 человек, и еще 70 человек госпитализированы в 8-й городской больнице.

Ранее руководитель Львовского лабораторного центра Галина Михальчук скончалась от коронавируса.

Также сообщалось, что во Львове обнаружили COVID-19 у 32 педагогов перед началом ВНО.

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