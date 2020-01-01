Сон депутата, казаки и Макаревич: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 30 июня-3 июля 2020 года.

Николь Шерзингер отметила день рождения с бойфрендом Instagram/nicolescherzinger

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 30 июня-3 июля.

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Протестующие в Киеве принесли с собой гроб, а полиция США разогнала "автономную зону" Сиэтла.

В Мелитополе казаки приравняли себя к полиции, а в Праге прошли гулянья в честь прощания с COVID.

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