Сон депутата, казаки и Макаревич: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 30 июня-3 июля 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 30 июня-3 июля.
Вашему вниманию представляем кадры, как депутат Орест Саламаха заснул во время заседания Верховной Рады, а грузовик с пивом перевернулся в Днепре.
Протестующие в Киеве принесли с собой гроб, а полиция США разогнала "автономную зону" Сиэтла.
В Мелитополе казаки приравняли себя к полиции, а в Праге прошли гулянья в честь прощания с COVID.
В Киеве появилась дорожная разметка "для любителей штрафов", а море у берегов Одессы стало зеленым от водорослей.
Активисты экологического движения разделись до белья и приковали себя цепью к ограде Министерства экономики Франции.
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