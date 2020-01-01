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Сон депутата, казаки и Макаревич: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 30 июня-3 июля 2020 года.
Николь Шерзингер отметила день рождения с бойфрендом
Николь Шерзингер отметила день рождения с бойфрендом
Instagram/nicolescherzinger
Cмотрите фотогалерею Сон депутата, казаки и Макаревич: фото недели
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 30 июня-3 июля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как депутат Орест Саламаха заснул во время заседания Верховной Рады, а грузовик с пивом перевернулся в Днепре.
 
Протестующие в Киеве принесли с собой гроб, а полиция США разогнала "автономную зону" Сиэтла.
 
В Мелитополе казаки приравняли себя к полиции, а в Праге прошли гулянья в честь прощания с COVID.
 
В Киеве появилась дорожная разметка "для любителей штрафов", а море у берегов Одессы стало зеленым от водорослей.
 
Активисты экологического движения разделись до белья и приковали себя цепью к ограде Министерства экономики Франции.
 
 

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Теги: ДТП, депутаты, казаки, карантин, активисты, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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