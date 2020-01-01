Турция будет выдавать украинцам краткосрочные разрешения на проживание

Турецкая сторона проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство.

Власти Турции разрешили гражданам Украины получать краткосрочные туристические виды на жительство. Также для украинцев, проходящих лечение в Турции, хотят упростить визовые требования. Об этом сообщает МИД Украины в пятницу, 3 июля.

Указано, что эти вопросы обсуждались во время встречи глав МИД Украины и Турции Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля Украина и Турция возобновилы авиационное сообщение. А накануне в Турцию прилетели первые украинские туристы.

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