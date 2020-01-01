В Днепропетровской области полицейский погиб в ДТП

Старший лейтенант полиции Павел Хоменко вместе со своей семьей возвращался домой с отдыха.

Поврежденный автомобиль ВАЗ, за рулем которого был Павел Хоменко Нацполиция Украины

В Днепропетровской области произошло ДТП, жертвой которого стал сотрудник полиции из Харьковской области. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 3 июля.

Авария произошла сегодня около 11:00 на автодороге Харьков – Днепр возле села Голубовка Новомосковского района.

Отмечается, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ остановился на обочине для замены проколотого колеса. В это время грузовой бортовой автомобиль ГАЗель двигался в сторону Харьковской области. Во время движения он зацепил левую боковую часть припаркованного автомобиля и совершил наезд на водителя, который стоял рядом. В результате тот скончался.

"Погибший – инспектор сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции Харьковской области. Вместе с семьей он возвращался домой с отдыха. Кроме водителя ВАЗ никто больше не пострадал", – говорится в сообщении.

Предварительно, водитель ГАЗели был трезв. В ближайшее время он будет задержан.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного двидения (ч.2 ст.286 УК Украины).

В свою очередь харьковская полиция сообщила, что погибшим оказался старший лейтенант Павел Хоменко.

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Ранее в городе Ровно сотрудница полиции совершила наезд на двух пешеходов. Предварительно, она находилась в нетрезвом состоянии.

Также сообщалось, что в Одессе водитель BMW сбил копа и протащил его 100 метров на капоте.

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