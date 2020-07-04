Нового главу НБУ выберут в ближайшие дни - Шмыгаль
Список кандидатов на должность главы Нацбанка уже готов, указал премьер. Главные требования - профессионализм и кристальная репутация.
Президент Владимир Зеленский проводит консультации, чтобы выбрать нового главу Национального банка Украины, и в ближайшие дни кандидатура на должность будет утверждена. Об этом 3 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
"Законодательство Украины выписано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. <...> Нужно время на конcультации, которые были вчера начаты президентом для того, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру. Требований два: высокий профессионализм и кристальная репутация", - отметил глава Кабмина.
По его словам, все основные игроки банковского рынка назвали свои предложения и уже есть шорт-лист кандидатов.
Как пишут СМИ, на должность нового руководителя Нацбанка рассматривают главу правления Укргазбанка Кирилла Шевченко, экс-главу Райффайзен Банк Аваль Владимира Лавренчука и главу совета Нацбанка Богдана Данилишина.
Ранее Верховная рада проголосовала за отставку главы Нацбанка Якова Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Свое решение Смолий объяснил политическом давлением на центробанк.
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