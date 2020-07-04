Нового главу НБУ выберут в ближайшие дни - Шмыгаль

Список кандидатов на должность главы Нацбанка уже готов, указал премьер. Главные требования - профессионализм и кристальная репутация.

Президент Владимир Зеленский проводит консультации, чтобы выбрать нового главу Национального банка Украины, и в ближайшие дни кандидатура на должность будет утверждена. Об этом 3 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Законодательство Украины выписано так, что замена руководителя НБУ никак не повлияет на курс и стабильность валюты. <...> Нужно время на конcультации, которые были вчера начаты президентом для того, чтобы выбрать надлежащую кандидатуру. Требований два: высокий профессионализм и кристальная репутация", - отметил глава Кабмина.

По его словам, все основные игроки банковского рынка назвали свои предложения и уже есть шорт-лист кандидатов.

Как пишут СМИ, на должность нового руководителя Нацбанка рассматривают главу правления Укргазбанка Кирилла Шевченко, экс-главу Райффайзен Банк Аваль Владимира Лавренчука и главу совета Нацбанка Богдана Данилишина.

Ранее Верховная рада проголосовала за отставку главы Нацбанка Якова Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию.