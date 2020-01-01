Напряженно, но сдержанно: Шмыгаль рассказал о реакции МВФ на уход Смолия
Украина продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом, подчеркнул премьер. Также он уверен в стабильности гривны после отставки главы НБУ.
Отставка главы Национального банка Якова Смолия серьезно не повлияла на отношения Украины с международными партнерами и сотрудничество с МВФ и Европейским союзом продолжится. Об этом 3 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
"МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. Сегодня я общался с вице-президентом Еврокомиссии. <...> Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро", - указал премьер.
По его словам, правительство конструктивно работало и продолжит работать с руководством НБУ, а смена главы центробанка не повлияет на стабильность гривны.
"На совместных совещаниях мы разрабатывали экономическую политику по выходу из кризиса. И результатом этой работы стало постепенное снижение учетной ставки НБУ до 6%. Подчеркну, законодательство Украины выписано так, что замена руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, 3 июля Верховная рада проголосовала за отставку главы Нацбанка Якова Смолия, который днем ранее подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Свое решение Смолий объяснил политическом давлением на центробанк.
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