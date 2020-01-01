20 обстрелов: в ООС подвели итоги обострения

В пятницу ситуация на Донбассе резко обострилась, однако украинские военные смогли отбить атаки противника, после чего враг прекратил свою активность.

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Отмечается, что сепаратисты применили запрещены минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Новотошковского противник применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив 40 снарядов.

Сепаратисты также вели огонь на вблизи населенных пунктов Южное, Железное, Шумы, Орехово, Хутор Вольный, Попасная и Катериновка.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты вели огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Каменки, Старогнатовки и Песков.

Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась соседская здание.

"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток противник один раз нарушили режим прекращения огня около Катериновки. Огонь вели из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских защитников нет.

Накануне сообщалось, что частный сектор в Авдеевке попал под обстрел, разрушены дома. А в ходе обстрела Зайцево погибла мирная жительница.

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