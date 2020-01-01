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Непогода обесточила 21 населенный пункт

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Больше всего аварий произошло в Киевской области, там без света остались 14 сел. Также обрывы линий произошли в трех других областях.
На местах обрыва работают бригады облэнерго
На местах обрыва работают бригады облэнерго
donetskoblenergo.dn.ua

Из-за ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) в Украине по состоянию на утро субботы, 4 июля, без света оказался 21 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 4 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 21 населенный пункт в 4 областях, а именно: Киевская - 14, Донецкая - 3, Запорожская - 2 и Черновицкая – 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, вчера на Львовщине шквал повалил деревья, есть пострадавшие. Перед этим на Закарпатье ливни подтопили два района.

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Теги: непогода, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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