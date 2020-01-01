В Краматорске работница детсада с коронавирусом ходила на работу
В Краматорске работница детсада, уже находясь на больничном с пневмонией, пришла на работу. Специалисты проведут эпидрасследование по факту заражения среди персонала детского сада коронавирусом и нарушений карантина. Об этом заявил Александр Педенко, начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА.
По его словам, на момент, когда женщина пришла на работу, она, вероятно, еще не получила положительного теста на COVID-19.
1 июля от Краматорского городского филиала государственного учреждения Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины поступила информация об обнаружении у работницы дошкольного учебного учреждения (яслей-садика) № 51 Голубок коронавирусной инфекции, подтвержденной тестированием ПЦР.
Отмечается, что женщина работает методистом и контактов с детьми не имела.
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