В Краматорске работница детсада с коронавирусом ходила на работу

Санстанция проведет эпидрасследование по факту заражения среди персонала детского сада и нарушений карантина.

Больная COVID-19 ходила на работу в детсад КГГА

В Краматорске работница детсада, уже находясь на больничном с пневмонией, пришла на работу. Специалисты проведут эпидрасследование по факту заражения среди персонала детского сада коронавирусом и нарушений карантина. Об этом заявил Александр Педенко, начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Донецкой ОГА.

По его словам, на момент, когда женщина пришла на работу, она, вероятно, еще не получила положительного теста на COVID-19.

1 июля от Краматорского городского филиала государственного учреждения Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины поступила информация об обнаружении у работницы дошкольного учебного учреждения (яслей-садика) № 51 Голубок коронавирусной инфекции, подтвержденной тестированием ПЦР.

Отмечается, что женщина работает методистом и контактов с детьми не имела.

Накануне сообщалось, что в Ивано-Франковской области гости на свадьбе заразились COVID-19.

В МОЗ накануне заявили, что Украина приблизилась к критическому уровню COVID.

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