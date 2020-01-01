В Украине зарегистрирован новый рост заболеваемости Covid-19

За сутки выявлено 914 новых случаев.

По состоянию на 4 июля в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования Covid-19. Это на 25 больше, чем 3 июля. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса. За все время в Украине зафиксировано 47 677 случаев. 1227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки - 15 человек.

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Такая статистика по областям:

Львовская область - 6059 (+176)

Киев - 5465 (+118)

Черновицкая область - 4972 (+37)

Ровенская область - 4041 (+91)

Закарпатская область - 3214 (+88)

Киевская область - 2747 (45)

Волынская область - 2663 (+92)

Ивано-Франковская область - 2598 (+54)

Харьковская область - 2311 (+56)

Тернопольская область - 2025 (+35)

Винницкая область - 1936 (+21)

Одесская область - 1835 (+43)

Житомирская область - 1447 (+12)

Днепропетровская область - 1110 (7)

Хмельницкая область - 828 (+6)

Кировоградская область - 657 (+4)

Черкасская область - 657 (+4)

Донецкая область - 599

Запорожская область - 588 (+9)

Черниговская область - 560 (+6)

Николаевская область - 455 (+5)

Полтавская область - 322

Сумская область - 308 (+4)

Херсонская область - 196 (+1)

Луганская область - 84

Напомним, ранее сообщалось, что ряд стран переживает второй пик COVID-19 - ВОЗ.

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