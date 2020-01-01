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В Украине зарегистрирован новый рост заболеваемости Covid-19

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За сутки выявлено 914 новых случаев.
Число заболевших растет
Число заболевших растет
EPA/UPG

По состоянию на 4 июля в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования Covid-19. Это на 25 больше, чем 3 июля. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса. За все время в Украине зафиксировано 47 677 случаев. 1227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки - 15 человек. 

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Такая статистика по областям:

  • Львовская область - 6059 (+176)
  • Киев - 5465 (+118)
  • Черновицкая область - 4972 (+37)
  • Ровенская область - 4041 (+91)
  • Закарпатская область - 3214 (+88)
  • Киевская область - 2747 (45)
  • Волынская область - 2663 (+92)
  • Ивано-Франковская область - 2598 (+54)
  • Харьковская область - 2311 (+56)
  • Тернопольская область - 2025 (+35)
  • Винницкая область - 1936 (+21)
  • Одесская область - 1835 (+43)
  • Житомирская область - 1447 (+12)
  • Днепропетровская область - 1110 (7)
  • Хмельницкая область - 828 (+6)
  • Кировоградская область - 657 (+4)
  • Черкасская область - 657 (+4)
  • Донецкая область - 599
  • Запорожская область - 588 (+9)
  • Черниговская область - 560 (+6)
  • Николаевская область - 455 (+5)
  • Полтавская область - 322
  • Сумская область - 308 (+4)
  • Херсонская область - 196 (+1)
  • Луганская область - 84

Напомним, ранее сообщалось, что ряд стран переживает второй пик COVID-19 - ВОЗ.

 

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Теги: коронавирус, коронавирус в Украине
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