В Украине зарегистрирован новый рост заболеваемости Covid-19
За сутки выявлено 914 новых случаев.
По состоянию на 4 июля в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования Covid-19. Это на 25 больше, чем 3 июля. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса. За все время в Украине зафиксировано 47 677 случаев. 1227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки - 15 человек.
Читай также: COVID-19 в мире: число зараженных превысило 11 млн
Такая статистика по областям:
- Львовская область - 6059 (+176)
- Киев - 5465 (+118)
- Черновицкая область - 4972 (+37)
- Ровенская область - 4041 (+91)
- Закарпатская область - 3214 (+88)
- Киевская область - 2747 (45)
- Волынская область - 2663 (+92)
- Ивано-Франковская область - 2598 (+54)
- Харьковская область - 2311 (+56)
- Тернопольская область - 2025 (+35)
- Винницкая область - 1936 (+21)
- Одесская область - 1835 (+43)
- Житомирская область - 1447 (+12)
- Днепропетровская область - 1110 (7)
- Хмельницкая область - 828 (+6)
- Кировоградская область - 657 (+4)
- Черкасская область - 657 (+4)
- Донецкая область - 599
- Запорожская область - 588 (+9)
- Черниговская область - 560 (+6)
- Николаевская область - 455 (+5)
- Полтавская область - 322
- Сумская область - 308 (+4)
- Херсонская область - 196 (+1)
- Луганская область - 84
Напомним, ранее сообщалось, что ряд стран переживает второй пик COVID-19 - ВОЗ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.