Во Львове впервые провели пересадку сердца

Это первая во Львове и третья в Украине пересадка .

В городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова впервые провели трансплантацию сердца. Это первая такая операция во Львове и третья в Украине за последние 15 лет. Две предыдущие были в Ковельской районной больницы Волынской области. Об этом утром в субботу, 4 июля, сообщил главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук.

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Донором, у которого взяли сердце, был 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. После попыток спасти жизнь мужчины львовские врачи констатировали у него смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям.

Новое сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт. Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, человек не имел.

Здоровое донорское сердце львовские врачи ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым, который специально прибыл во Львов.

Также в больнице в течение этих суток провели трансплантацию двух почек мужчинам - один из которых Львова, второй из Тернопольщины. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра субботы, 7 июля.

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"Я бесконечно благодарен всем, благодаря кому состоялись эти исторические для Львова операции: сотрудникам Клинической больницы скорой медицинской помощи, которые на ногах уже третьи сутки, команде Института сердца, которая готова бросать все дела и ехать за сотни километров, чтобы спасти человеку жизнь, другим нашим коллегам и единомышленникам. И особая благодарность - родным погибшего мужчины. Ваше непростое решение стало спасением для сразу трех человек и, поверьте, каждый из них перед операцией благодарил вам и будет благодарить всю жизнь!", - отметил главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук.

По его словам, такие операции - это шанс для украинцев, чтобы они в дальнейшем не уезжали за границу, а могли сделать такие операции дома.

Напомним, первую пересадку за 15 лет сделали в Ковеле.

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