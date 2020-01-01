Украинцев предупредили о грозах, граде и повышении уровня воды в реках

В Киевской области до конца субботу объявлен I уровень опасности. А в западных, северных, Винницкой и Одесской областях грозы, град и шквал.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах, граде и шквалах по Украине, а также о повышении уровней воды в ближайшие дни. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Также сообщается что в Киевской области до конца субботу объявлен I уровень опасности, желтый.

"По данным Укргидрометцентра, 4 июля в западных, северных, Винницкой областях, днем и в Одесской области грозы, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с".

ГСЧС также предупреждает о повышении уровня воды в разных областях Украины.

Так, 4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах коренных берегов. На р. Латориця участке Мукачево - Чоп будут держаться высокие уровни с начальным выходом воды на пойму междамбового пространства.

На малых водотоках и в верховьях рек ожидается кратковременное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и силового стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах. Также прогнозируют образования локальных селей и оползней переувлажненной почвы.

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Кроме того, подтопления возможны в Одесской области. 3-4 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на р. Днестр возле с. Маяки, вследствие этого возможно затопление пониженных участков автодороги Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в с. Яськи., г. Беляевка.

3-4 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 2 июля. При значительных дождях возможно формирование местного и склонного стока.

В течение 3-4 июля будет происходить добегание невысокой паводковой волны на Латорице в створе поста Чоп с повышением уровня воды на 1,0 - 1,5 м (над уровнем на 8:00 3 июля) с выходом воды на пойму междамбового пространства.

4-6 июля на р. Припять в створе поста Речица, при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки, возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье (Ратневский р-н, Волынская обл.).

В связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части, вечером 3 и в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 3 июля. В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, непогода обесточила 21 населенный пункт в Украине.

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