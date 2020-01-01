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Крымчан с украинским паспортом не будут пускать в Украину

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ФСБ России сделало странное заявление.
ФСБ будет задерживать крымчан с украинским паспортом
ФСБ будет задерживать крымчан с украинским паспортом
crimea.ria.ru

В Федеральной службе безопасности России заявили, что крымчан с российским гражданством не выпустят из Крыма по паспорту Украины. Кроме того, их ждет административный штраф. 

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"Попытки пересечения гражданами РФ государственной границы по паспорту другого государства наказывается привлечением к административной ответственности по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ и штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей на каждого нарушителя. Кроме того, нарушителю будет отказано в пересечении государственной границы", - говорится в заявлении ФСБ.

В так называемом Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым пояснили, что "гражданин РФ, имеющий еще одно гражданство, рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада отменила ВНО для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма.

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Теги: Крым, ФСБ, Россия, Украина, паспорт
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