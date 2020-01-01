Зеленский отправился в Одесскую область
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 июля, отправился с рабочей поездкой в Одесскую область, передает пресс-службы Офиса президента.
Отмечается, что в ходе визита глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы Большая стройка.
Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.
Кроме того, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщаллось, что Зеленский объявил выговор главе Сумской области за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных госадминистраций.
Напомним, в конце июня был опубликован новый рейтинг Зеленского, согласно которому президенту доверяют все меньше граждан.
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