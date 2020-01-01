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Зеленский отправился в Одесскую область

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Глава государства ознакомится с реализацией программы Большая стройка в области и примет участие в торжественных мероприятиях ВМС.
Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил (архивное фото)
Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил (архивное фото)
Прес-служба президента України

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 июля, отправился с рабочей поездкой в Одесскую область, передает пресс-службы Офиса президента.

Отмечается, что в ходе визита глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы Большая стройка.

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщаллось, что Зеленский объявил выговор главе Сумской области за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных госадминистраций.

Напомним, в конце июня был опубликован новый рейтинг Зеленского, согласно которому президенту доверяют все меньше граждан.

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Теги: поездка, ВМС Украины, Одесская область, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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