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На территории Института ядерных исследований задержали нарушителя

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У мужчины, несанкционированно проникшего на территорию научного заведения, с собой был металлоискатель.
Пеший патруль задержал постороннего в Институте ядерных исследований
Пеший патруль задержал постороннего в Институте ядерных исследований
ngu.gov.ua

На территории Института ядерных исследований НАН Украины нацгвардейцы задержали постороннего человека. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Указано, что мужчина несанкционированно проник на территорию института.

"Выполняя служебные обязанности по охране территории Института ядерных исследований НАН Украины, пеший патруль нацгвардейцев обнаружил неизвестное лицо, которое несанкционированно проникло на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя", - указано в сообщении.

Нарушителя задержали и передали правоохранителям для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось о задержании осужденного за госизмену экс-депутата АР Крым.

Напомним, британка с металлоискателем нашла в своем саду сокровище. Англичанка нашла золотую монету, изготовленную 500 лет назад.

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Теги: институт, правонарушители, задержание, НАН Украины, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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