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В МОН рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября

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Все будет зависеть от ситуации в стране.
В школах могут ввести смены
В школах могут ввести смены
unn.com.ua

В Минобразования рассматривают несколько вариантов того, как дети начнут учебу с 1 сентября. Все зависит от эпидемической ситуации в конкретном регионе и стране в целом. Об этом в интервью LB сообщил и.о.министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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Пока что он не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.

“Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет вновь дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе“, - заявил он.

Сейчас в министерстве рассматривают несколько вариантов в случая усиления карантина.

“Возможно будет смешанная форма посещения школы – частично офлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, а еще условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию“, – добавил Шкарлет.

Напомним, ранее в МОН заявили, что с сентября школы будут учиться дистанционно.

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Теги: коронавирус, Шкарлет, МОН
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