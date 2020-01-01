4 июля Национальной полиции исполняется 5 лет.

Президент Владимир Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником.

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"Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена ​​на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепления законности, защита интересов общества и государства, противодействие преступности", - отметил президент.

В обращении он подчеркнул, что с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями полицейские противостоят вооруженной агрессии на востоке, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу.

"Государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19", - добавил Зеленский.

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Но президент отметил, что успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира. Еще он подчеркнул, что кадры в свои ряды полиция выбирает из народа, служит народу и защищает народ.

"В этот праздничный день желаю вам, уважаемые стражи правопорядка, крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней", - заключил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отправился в Одесскую область.

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