В Минохраны природы рассказали, как надо утилизировать маски
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали о правилах утилизации масок и перчаток в домашних условиях. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу.
Читай также: Минздрав готовит в трех областях больницы второй волны
Министр заявил, что в медицинских учреждениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия, и после утилизации не представляют опасности для граждан. Но в домашних условиях нужно следовать определенной процедуре утилизации.
"Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа. Это европейский опыт, он себя зарекомендовал", - заявил министр.
Также Абрамовский рекомендует по возможности использовать многократные защитные маски.
Напомним, ранее Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.