В Минохраны природы рассказали, как надо утилизировать маски

Для начала маску нужно держать в пакете трое суток.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали о правилах утилизации масок и перчаток в домашних условиях. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу.

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Министр заявил, что в медицинских учреждениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия, и после утилизации не представляют опасности для граждан. Но в домашних условиях нужно следовать определенной процедуре утилизации.

"Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа. Это европейский опыт, он себя зарекомендовал", - заявил министр.

Также Абрамовский рекомендует по возможности использовать многократные защитные маски.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки.

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