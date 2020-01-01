Зеленский: Давления на Смолия со стороны Офиса президента не было

Президент ответил на вопросы журналистов об отставке главы Нацбанка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни Офис президента не оказывали давление на Якова Смолия, который подал в отставку с поста главы Нацбанка. Об это Зеленский заявил на брифинге в субботу в Южном Одесской области, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником

“Что касается главы Национального банка Украины, то вы можете его лично спросить, было ли давление со стороны Офиса президента. Мне кажется, уже спрашивали журналисты, и получили ответ: он сказал, что нет. У нас с ним были действительно очень неплохие, не только на профессиональном, а и на человеческом уровне, отношения“, - заявил Зеленский.

Также президент отметил, что представители банковского сектора уже предложили ему кандидатуры на пост главы Национального банка, и они сейчас изучаются.

“Что касается кандидатуры на главу Национального банка Украины, я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, все не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Всё это какая-то фантастика“, - добавил Зеленский.

Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины отправила в отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия. За соответствующее постановление проголосовали 286 народных депутатов.