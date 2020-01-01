Жара в Одессе: Водитель автобуса потерял сознание и протаранил четыре авто

Инцидент произошел в Суворовском районе Одессы.

Читай также: В Днепре маршрутка с пассажирами врезалась в столб

На поселке Котовского - северном районе Одессы - 4 июля произошло масштабное ДТП. Водитель маршрутки потерял сознание прямо во время движения и протаранил сразу четыре машины.

Водителю маршрутки стало плохо из-за сильной жары. Об этом сообщает издание ВСЕ.

Читай также: Во Львове поезд протаранил автомобиль

Известно, что водитель маршрутки №250 не справился с управлением на улице Бочарова. В салоне общественного транспорта находилось много людей. Информация об их состоянии уточняется.

Телеграмм канал “Ху*вая Одесса“ пишет, что неуправляемая маршрутка чуть не сбила пешеходов. Также маршрутка изрядно повредила припаркованные вдоль дороги автомобили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре из-за отказавших тормозов перевернулась фура с пивом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.