В ВСУ заболели COVID-19 еще 11 человек

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, отмечают в командовании медицинских сил ВСУ.

По состоянию на утро 4 июля количество пациентов с COVID-19 в рядах ВСУ достигло 170 facebook.com/Ukrmilitarymedic

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в субботу, 4 июня, сообщило командование медицинских сил ВСУ в соцсети.

По состоянию на утро 4 июля количество пациентов с COVID-19 в рядах ВСУ достигло 170, на изоляции находится 478 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 75 человек. На лечении в дома во наблюдением медицинской службы находится 7 человек.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - отмечают в командовании медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 358 человек, умерли 5.

Напомним, за предыдущие сутки в ВСУ зафиксировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Общее число зараженных военных возросло до 166.

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