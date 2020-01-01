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В ВСУ заболели COVID-19 еще 11 человек

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Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, отмечают в командовании медицинских сил ВСУ.
По состоянию на утро 4 июля количество пациентов с COVID-19 в рядах ВСУ достигло 170
По состоянию на утро 4 июля количество пациентов с COVID-19 в рядах ВСУ достигло 170
facebook.com/Ukrmilitarymedic
 
За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в субботу, 4 июня, сообщило командование медицинских сил ВСУ в соцсети.
 
 
По состоянию на утро 4 июля количество пациентов с COVID-19 в рядах ВСУ достигло 170, на изоляции находится 478 человек. 
 
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 75 человек. На лечении в дома во наблюдением медицинской службы находится 7 человек.
 
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - отмечают в командовании медицинских сил ВСУ.
 
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 358 человек, умерли 5.
 
Напомним, за предыдущие сутки в ВСУ зафиксировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Общее число зараженных военных возросло до 166.

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Теги: эпидемия, пандемия, ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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