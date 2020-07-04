Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Минобразования ответил на обвинения в плагиате

Комментариев: 0
Шкарлет заявил, что в своих работах не обязан ссылаться на все статьи в интернете и ссылается только на первоисточник.
И.о. министра в свою очередь обвинил СМИ в предвзятости
И.о. министра в свою очередь обвинил СМИ в предвзятости
karandash.news
 
Обвинения в плагиате и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета являются необоснованными. Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег, опубликованном в субботу, 4 июля.
 
Он заявил, что в своих работах не обязан ссылаться на все статьи в интернете и ссылается только на первоисточник.
 
В ответ на реплику журналистки, что в его работах дословно цитируются другие научные труды без указания источника заимствования, Шкарлет сказал: "Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки".
 
На обвинение в копировании целых абзацев работы авторства Микитенко и Гребенюк Шкарлет ответил так: "У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс".
 
В другой работе, утверждает и.о. министра, он использовал наработки докторанта Ружицкого. "Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще не писать. Это вообще некорректно - писать о плагиате в этой части", - подчеркнул он.
 
Как сообщалось, Кабмин расследует возможный плагиат Шкарлета. По словам премьера Дениса Шмыгаля, расследование инициировал сам глава Минобразования и науки.
 
Напомним, что ранее Кабмин сменил руководителя Минобразования. Сергей Шкарлет будет исполнять обязанности министра образования и науки вместо Любомиры Мандзий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: скандал, плагиат, минобразования, Шкарлет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь