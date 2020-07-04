Глава Минобразования ответил на обвинения в плагиате

Шкарлет заявил, что в своих работах не обязан ссылаться на все статьи в интернете и ссылается только на первоисточник.

Обвинения в плагиате и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета являются необоснованными. Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег, опубликованном в субботу, 4 июля.

Он заявил, что в своих работах не обязан ссылаться на все статьи в интернете и ссылается только на первоисточник.

В ответ на реплику журналистки, что в его работах дословно цитируются другие научные труды без указания источника заимствования, Шкарлет сказал: "Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки".

На обвинение в копировании целых абзацев работы авторства Микитенко и Гребенюк Шкарлет ответил так: "У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс".

В другой работе, утверждает и.о. министра, он использовал наработки докторанта Ружицкого. "Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще не писать. Это вообще некорректно - писать о плагиате в этой части", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Кабмин расследует возможный плагиат Шкарлета. По словам премьера Дениса Шмыгаля, расследование инициировал сам глава Минобразования и науки.

Напомним, что ранее Кабмин сменил руководителя Минобразования . Сергей Шкарлет будет исполнять обязанности министра образования и науки вместо Любомиры Мандзий.

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