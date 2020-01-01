Зеленский - западным СМИ: выбирайте выражения

Зеленский прокомментировал появившуюся в информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции.

Никто от Украины ничего не может требовать, подчеркнул президент president.gov.ua

Немецкое издание Spiegel некорректно описало ситуацию вокруг переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Одесской области.

Читай также: В ОП рассказали о результате переговоров в Берлине Зеленский прокомментировал появившуюся в информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса. Зеленский прокомментировал появившуюся в информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса.

"Никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал Зеленский.

По словам президента, он не готов полноценно комментировать встречу советников глав государств нормандского формата, которая прошла 3 июля в Берлине.

"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно", - сообщил он. Зеленский отметил, что только сегодня прилетел в Одессу с участвовавшим в переговорах главой своего офиса Андреем Ермаком и еще не обсуждал с ним встречу подробно.

Как сообщалось, в пятницу, 3 июля, в Берлин на встречу с политическими советниками нормандской четверки прибыла украинская делегация в составе Андрея Ермака и министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.