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Зеленский - западным СМИ: выбирайте выражения

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Зеленский прокомментировал появившуюся в информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции.
Никто от Украины ничего не может требовать, подчеркнул президент
Никто от Украины ничего не может требовать, подчеркнул президент
president.gov.ua
Немецкое издание Spiegel некорректно описало ситуацию вокруг переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Одесской области.
 

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Зеленский прокомментировал появившуюся в информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса. 
 
"Никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал Зеленский.
 
По словам президента, он не готов полноценно комментировать встречу советников глав государств нормандского формата, которая прошла 3 июля в Берлине.
 
"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно", - сообщил он. Зеленский отметил, что только сегодня прилетел в Одессу с участвовавшим в переговорах главой своего офиса Андреем Ермаком и еще не обсуждал с ним встречу подробно.
 
Как сообщалось, в пятницу, 3 июля, в Берлин на встречу с политическими советниками нормандской четверки прибыла украинская делегация в составе Андрея Ермака и министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.
 
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Теги: Берлин, переговоры, донбасс, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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