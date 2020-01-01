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Парад ВМС Украины можно будет смотреть онлайн

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Из-за коронавируса парад будет проходить в закрытом режиме.
Парад можно смотреть онлайн
Парад можно смотреть онлайн
regionews.ua

К празднованию Дня Военно-морских сил ВС Украины военно-морской парад будут показывать онлайн, а также на украинских телеканалах.

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"В связи с пандемией коронавируса и с целью сохранения жизни и здоровья жителей Одессы, парад будет проходить в закрытом режиме. Обычного посещения военных кораблей у причалов Морвокзала, а также праздничного концерта на Дерибасовской в этом году не будет", - сообщили в пресс-службе ВМС, 

Парад можно будет посмотреть на официальной странице ВМС в Facebook.

Парад пройдет 5 июля и наблюдать за ним будет президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Одесской области с двухдневным рабочим визитом.

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