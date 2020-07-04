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Зеленский сбежал от журналистов в Южном

Комментариев: 8
Во время визита в Одесскую область президент не захотел отвечать на неудобные вопросы.
Президент посетил Одесскую область
Президент посетил Одесскую область
president.gov.ua

Во время открытия стадиона в школе №1 города Южный президент Украины Владимир Зеленский дал короткий брифинг для журналистов. Естественно, далеко не все представители СМИ успели задать интересующие их вопросы, и последовали за ним, пытаясь на ходу что-то спросить, сообщает Думская.

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Но охранники Зеленского закрыли доступ к президенту, не давая задать неудобные вопросы. Тем не менее, после провокационного вопроса президент остановился и ответил на вопрос про Порошенко. Один из журналистов спросил, не боится ли Зеленский повторить судьбу Януковича, который посадил Юлию Тимошенко. Он остановился, чтобы ответить, что он "никого не сажает и ему не интересно отвечать на такие вопросы".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Одесской области с двухдневным рабочим визитом.

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Теги: Одесса, Зеленский, Порошенко
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Комментариев (8)
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ЗЕленомойский    04.07.2020, 17:40
Оценка:  +3
ЗЕленомойский
Кличко в сравнении с ЗЕбилом кажется Гением.
Р_И_К    04.07.2020, 17:56
Оценка:  +3
Р_И_К
Энштейном
ЗЕленомойский    04.07.2020, 17:39
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
Вопрос здесь назревает один: сумеет ли ЗЕвор продержаться хотя бы 2 года на Президенстве , или позорно сбежит в Израиль с награбленным иммуществом ?
Makcим    04.07.2020, 17:29
Оценка:  +1
Makcим
Вова объединяйся с Порохом, чтоб твоё пророссийское окружение не продолжало высасывать соки из Украины. Ермак и Шмыгаль тебя точно сольют, до Ростова не успеешь добежать.
Брюква_и_Клюква    04.07.2020, 17:36
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Думаю, Пороху он нaxyй не нужен
СветБобра    04.07.2020, 17:18
Оценка:  +3
СветБобра
Пора йому тікати до ростова
Р_И_К    04.07.2020, 17:16
Оценка:  +2
Р_И_К
А Распятый_Мальчик как-то скромно молчит ))
Брюква_и_Клюква    04.07.2020, 17:11
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
То есть, этот полшестой презик самостоятельно не может ответить на вопрос? Надо звать Ермака?
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