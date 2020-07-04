Зеленский сбежал от журналистов в Южном

Во время визита в Одесскую область президент не захотел отвечать на неудобные вопросы.

Во время открытия стадиона в школе №1 города Южный президент Украины Владимир Зеленский дал короткий брифинг для журналистов. Естественно, далеко не все представители СМИ успели задать интересующие их вопросы, и последовали за ним, пытаясь на ходу что-то спросить, сообщает Думская.

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Но охранники Зеленского закрыли доступ к президенту, не давая задать неудобные вопросы. Тем не менее, после провокационного вопроса президент остановился и ответил на вопрос про Порошенко. Один из журналистов спросил, не боится ли Зеленский повторить судьбу Януковича, который посадил Юлию Тимошенко. Он остановился, чтобы ответить, что он "никого не сажает и ему не интересно отвечать на такие вопросы".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Одесской области с двухдневным рабочим визитом.

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