Жара сменится грозой: Прогноз погоды на 5 июля

Синоптики рассказали, какой будет погода 5 июля.

В воскресенье, 1 июля, в Украине ожидается жаркий и дождливый день. Грозы ожидаются в центре и на юге страны.

Читай также: В Украину возвращается летняя погода

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 30 июня будет умеренно тепло. В Ивано-Франковской области и Закарпатье ожидается облачная погода. Воздух прогреется до +28 градусов. Ночью будет тепло - до +13 градусов.

На востоке обещают жаркий день без осадков, но с облаками. На улице +35…+37, а ночью - до +19.

Южным регионам частично обещают дожди с грозами. Температура воздуха от +34…+38 градусов. Ночью на улице будет до + 24.

Читай также: Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за потопов

В северной части страны сегодня также будет дождливо. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +27…+30 градусов, а ночью - до +21 градусов.

В Центральной Украине также ожидаются дожди с грозами. Между тем, воздух прогреется от +30…+34 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +21 градус.

В Киеве 5 июля воздух прогреется до +29 градуса по Цельсию. Будет идти дождь с грозой. Ночью столбик термометра опустится до +21 градуса.

Синоптик Наталья Диденко также предупреждает об осадках.

“В Киеве воскресенье может быть с облаками и даже локальными дождиками, и температура воздуха не будет сильно грызть `тридцатками`, так, +28, +29 градусов", - пишет Диденко.

"Воскресенье в Украине будет жарким и дальше на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей, + 30 + 35, местами + 36 + 39 градусов. На Западе и Севере ожидается + 25 + 30 градусов, в Карпатах местами + 12 + 19 градусов", - добавляет синоптик.

Завтра будет преобладать сухая погода, лишь в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях пройдут отдельные грозовые дожди.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода в Украине будет в июле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.