"Слуга народа" в Раде предложил пари на 100 тыс грн депутату от Порошенко

Мотовиловец отметил, что не бил Ионову по руке и предложил ей и Евросолидарности предоставить другое видео.

Заявление парламентской фракции Евросолидарность о том, что депутат от партии Слуга народа Андрей Мотовиловец ударил депутата из Евросолидарности Марию Ионову – не соответствует действительности. Об этом Мотовиловец сообщил в соцсети.

Он назвал "крайне уродливым событием" стычку депутатов Слуги народа и Евросолидарности в сессионном зале Рады 3 июля.

"И я не как политик, а как обычный живой человек, искренне сожалею, что такие конфликты в принципе происходят, это видят наши избиратели и справедливо считают, что мы заняты чем-то не тем", - подчеркнул он.

Мотовиловец отметил, что не бил Ионову по руке и предложил ей и Евросолидарности предоставить другое видео – на котором будет четко видно, кто именно это сделал.

"Я предлагаю вам и вашей пресс-службе, договор: давайте покажем народу видео, где я вас ударил, как утверждают ваши коллеги. Заседание Верховной Рады снимает множество камер с разных ракурсов. Пожалуйста, покажите, как это случилось", - отметил представитель Слуги народа.

Он отказался принести извинения Ионовой за инцидент. "Давайте так: если видео есть, я перечисляю благотворительный взнос в размере 100 000 грн. в фонд Повернись живым. Если его нет - это делает ваша партия", - заявил Мотовиловец.

Ранее в соцсети появилось видео конфликта депутатов в Раде, в котором Евросолидарность обвинила Мотовиловца.

Напомним, моменты драк депутатов в сессионном зале Верховной Рады попали в рекламную кампанию бельгийского оперного театра. Также фото дерущихся украинских нардепов попали на афиши Ла Монне, которые вывесили на улицах бельгийской столицы.

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