Зеленский возмутился в Одессе: Показываем, что мы импотентная власть

Президент предложил действовать радикально, не обращая внимания на юридические нюансы в ситуации с затонувшим танкером.

Многомесячное пребывание затонувшего танкера Delfi на одесском пляже Дельфин показывает неспособность местной власти справиться с этой проблемой. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Одессу.

"Это и угроза жизни, экологии и так далее. Я удивлен. Мы не можем больше ждать, тем более, что время вам было дано", - сказал он, обращаясь к представителям местной власти.

Одесский губернатор Максим Куцый заявил, что танкера в море не будет до 20 июля. По его словам, сейчас проводятся подготовительные работы, после чего судно станет плавучим и его можно будет снять с мели.

Между тем, по словам представителя компании, осуществляющей работы по поднятию танкера, до 20 июля Delfi не успеют убрать с пляжа, на это требуется больше времени.

Зеленский в ответ предложил действовать радикально.

"У людей пляжный отпуск. Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто уберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно", - заявил президент.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что затонувший в районе одесского пляжа Дельфин танкер Delfi останется там до сентября.

По словам Труханова, судовладелец лишь сейчас приступил к ликвидации последствий аварии, которая неоднократно приводила к разливу дизельного топлива в море.

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