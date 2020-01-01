Степанов: Коронавирус будет преодолен

Прогнозировать примерные сроки прекращения новых случаев заболевания COVID-19 министр здравоохранения не стал.

Эпидемия коронавируса в Украине и в мире будет преодолена усилиями медиков. Об этом в субботу, 4 июля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Я верю, что мы победим коронавирусную болезнь", - сказал он. Степанов также прокомментировал рекордное количество выздоровевших после коронавирусной болезни за минувшие сутки.

"Мы анализируем все летальные случаи. основная часть людей, которые уходят из жизни из-за COVID-19 - это люди, которые либо имеют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания - или люди пожилого возраста, старше 65-70 лет", - сказал он.

Ранее глава Минздрава выразил надежду, что Украина не пойдет по итальянскому или испанскому сценарию, когда необходимо будет вводить жесткие ограничения.

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