Зеленский отреагировал на массовую драку со стрельбой в центре Киева

Нарушение общественного порядка и применение оружия, многочисленные нападения на граждан вызывают серьезную обеспокоенность, по словам Зеленского.

Президент назначил Авакова и Венедиктову ответственными за наведение порядка на улицах страны

Силовые органы должны слаженно взаимодействовать для недопущения эскалации насилия на улицах страны. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя инцидент в Печерском районе Киева.

Ответственными за эту работу являются генеральный прокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Арсен Аваков, отметил Зеленский.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", - заявил он.

Нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан - вызывают серьезную обеспокоенность, по словам Зеленского.

Напомним, в центре Киева около 4:00 утра в субботу, 4 июля, неизвестные устроили драку со стрельбой на Бессарабский площади. В результате пострадали три человека, 10 были задержаны полицией.

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