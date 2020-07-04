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Зеленский отреагировал на массовую драку со стрельбой в центре Киева

Комментариев: 1
Нарушение общественного порядка и применение оружия, многочисленные нападения на граждан вызывают серьезную обеспокоенность, по словам Зеленского.
Президент назначил Авакова и Венедиктову ответственными за наведение порядка на улицах страны
Президент назначил Авакова и Венедиктову ответственными за наведение порядка на улицах страны
 
Силовые органы должны слаженно взаимодействовать для недопущения эскалации насилия на улицах страны. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя инцидент в Печерском районе Киева.
 
 
Ответственными за эту работу являются генеральный прокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Арсен Аваков, отметил Зеленский.
 
"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", - заявил он.
 
Нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан - вызывают серьезную обеспокоенность, по словам Зеленского.
 
Напомним, в центре Киева около 4:00 утра в субботу, 4 июля, неизвестные устроили драку со стрельбой на Бессарабский площади. В результате пострадали три человека, 10 были задержаны полицией.

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Теги: Киев, полиция, драка, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bugrov3    04.07.2020, 23:01
Оценка:  0
bugrov3
оно требует. развалило ВСЁ!
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